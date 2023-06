Rifiuti a Savona, la Lega: “Comune troppo attendista, non accampi scuse di non responsabilità”

Savona. La Lega di Savona si unisce “alle preoccupazioni espresse dai consiglieri di minoranza e dello stesso sindacato per indagini della Guardia di Finanza”. A dirlo è il segretario cittadino della Giorgio Calabria.

“L’allungamento prevedibile dell’attesa per la nuova gestione di Sea-S, non fa altro che peggiorare tutta una annosa vicenda di cui la stessa amministrazione comunale, in qualità di socio di maggioranza, non può accampare scuse di non responsabilità. Tralasciando ragioni di criticità strutturali di tutto il sistema di regolazione Ato e delle partecipate, appare evidente che l’azionista di maggioranza (cioè l’Ente locale) oltre essere di fatto ininfluente rispetto all’indirizzo, nel caso savonese è stato troppo attendista rispetto a ruolo e procedure degli organi concordatario”.

