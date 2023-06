Sabato con cielo sereno e trenta gradi

Cielo sereno e temperature massime in aumento in questo sabato di metà giugno che nella nostra provincia avrà massime intorno ai trenta gradi. Arpal segnala inoltre mare poco mosso e umidità su valori medio-bassi mentre per la giornata di domani è prevista una domenica soleggiata al più disturbata dal transito di velature. Le temperature saranno invece lieve e generale diminuzione mentre i venti in prevalenza di brezza con mare poco mosso e umidità su valori medio alti. Infine lunedì la settimana si aprirà con cielo irregolarmente nuvoloso e velature.

