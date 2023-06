Varazze. Allarme incendio con un ferito ustionato a Varazze. È scattato intorno alle 18, in via Emilio Vecchia. Stando a quanto riferito, una moto in corsa ha preso fuoco all’improvviso, per cause ancora da chiarire.

L’uomo a bordo del mezzo a due ruote ha riportato alcune ustioni, in particolare ai piedi, e immediato è scattato l’allarme.

