Waterfront, coalizione progressista: “Sì alla riqualificazione, no agli interessi privati a scapito della collettività”

Genova. Si è svolto stamattina un presidio, promosso da tutte le forze della coalizione progressista, per coinvolgere la cittadinanza sui nuovi sviluppi del progetto Waterfront.

“La riqualificazione dell’area fiera è un aspetto positivo che deve portare benefici a tutta l’area urbana, alla cittadinanza genovese e allo sviluppo sociale ed economico locale” dicono i gruppi consiliari della coalizione progressista: Partito Democratico, Genova Civica – Ariel Dello Strologo, Lista RossoVerde, Movimento 5 Stelle.

E proseguono: “Le ultime notizie emerse dimostrano, invece, che i parametri sui quali questa operazione è stata impostata sono in contrasto con gli obiettivi sopra esposti: si procederà infatti alla privatizzazione totale di un’area pubblica subordinandola agli interessi dei privati, seppur pagandola in gran parte con soldi pubblici, all’incremento esponenziale di un’area commerciale di cui Genova non sente ulteriore bisogno e che penalizzerà notevolmente il tessuto commerciale esistente già in difficoltà dopo gli anni di Covid; alla mancata funzione dominante sportiva e di intrattenimento che avrebbe dovuto essere il vero traino dell’operazione urbanistica offrendo ai genovesi la possibilità di assistere ad eventi sportivi e concerti di livello nazionale e internazionale che da troppo tempo mancano alla città; all’abolizione dello studentato previsto a progetto, che avrebbe portato rinnovamento demografico e opportunità di crescita per la nostra università e per i giovani con meno opportunità economiche”.

» leggi tutto su www.genova24.it