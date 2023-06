Accordo Enel e Comune, Angelinelli: “Dove sono le novità? Resta incognita sull’area da riempire”

“Il Comune della Spezia ed Enel hanno firmato un protocollo d’intesa per instaurare una sede di discussione sulla riconversione dell’area Enel, potrebbe essere una bella notizia se non fosse che ancora una volta non c’è stato alcun coinvolgimento della città (cittadini, associazioni, partiti politici, sindacati..). Leggiamo e prendiamo atto”. Così Renata Angelinelli della segreteria provinciale Partito democratico e il Forum Ambiente del partito della Spezia in una nota che prosegue: ” Del resto il Sindaco ha più volte dichiarato di avere un dialogo privato con Enel come se il tema trattato non fosse importante per tutta la collettività. Ma dove sono le novità espresse dal Sindaco rispetto agli intenti già dichiarati da Enel ad aprile in riferimento all’accumulo, pannelli solari e idrogeno verde finanziato con il Pnrr? Non essendoci stata una vera e propria regia, Enel giustamente ha fatto delle scelte in base alle proprie opportunità che si sono tradotte in tanti progetti importanti dei quali però sarebbe opportuno capire e conoscere la ricaduta occupazionale sia in termini quantitativi che qualitativi.

E l’Amministrazione comunale in quel dialogo privato cosa ha portato avanti? Altri comuni in Italia stanno chiedendo ad Enel di investire nel territorio analogamente a quanto ha fatto a Catania dove la fabbrica che produce pannelli fotovoltaici occupa 800 persone di cui 600 diplomati e 200 laureati.

