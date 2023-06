Calcio, Andora. A breve il cambio societario: Lupo ds e Rattalino verso la riconferma

Andora. Il calcio andorese si sta preparando ad un vero e proprio cambiamento strutturale. Questione di settimane, forse giorni, poi l’iter burocratico vedrà la propria luce così come il nuovo progetto societario targato Ndricim Aga. Imprenditore nel campo dell’edilizia, Aga è già entrato nell’attuale consiglio direttivo mentre sono entrati anche dei soci ordinari, come ad esempio Denis Muca.

Tuttavia qualcosa sembra essere già in costante movimento in questi giorni. Alla direzione sportiva del club ci sarà Simone Lupo, che ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo dopo una lunga e soddisfacente carriera nel calcio dilettantistico. L’ormai ex attaccante, tra l’altro molto apprezzato in quel di Albenga, dovrebbe lavorare nuovamente con mister Simone Rattalino. Le ambizioni sembrano decisamente alte però non c’è ancora possibilità per esporsi. Ciò che si percepisce è che sarà un mercato ricco di novità e con una rosa rivoluzionata nella sua stragrande maggioranza. Per ulteriori aggiornamenti sarà necessario attendere relativamente poco, quando sarà dato il via al nuovo corso che subentrerà a quello di Giuseppe Micucci, che rimarrà comunque nel direttivo.

