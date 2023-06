Camogli. Dragun, “transumanza” e iniziative di luglio

A Camogli si è ripetuto il rito della “transumanza” del Dragun, iniziato nel 2019 per festeggiare i cinquant’anni della storica imbarcazione che nel tempo è divenuta uno dei simboli della città. Trasportata su un carrello spinto a braccia dai volontari del Gruppo Gruppo “Ü Dragun” e dai suoi sostenitori coadiuvati da Andrea Costa, compreso il vicesindaco Lorenzo Ghisoli, è partita da Largo Simonetti, sua sede durante l’inverno, per giungere a Calata Porto, percorrendo Via Cuneo, Via XX Settembre, Via della Repubblica e la rampa di San Fortunato. Lì, con molta attenzione e varie manovre, è stata calata nelle acque del porto. Al termine l’applauso di residenti e turisti che hanno seguito ed immortalato i vari momenti.

Il Dragun inizierà a breve la sua stagione di iniziative: sabato 1° luglio sarà a Genova per un evento importante come The Ocean Race e domenica 2 luglio tornerà a Camogli dove alle 19 verrà presentata la spedizione in Gorgona che prenderà avvio il 3 e terminerà domenica 9 luglio. Sempre a luglio, sabato 22, tempo permettendo, la partecipazione al Cristo degli Abissi a San Fruttuoso.

