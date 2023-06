Coda di 7 km in A10 tra Spotorno e Savona: ecco le previsioni del traffico

Savona. Per quanto riguarda la tratta di competenza di Autofiori domenica di disagi per utenti e automobilisti in transito sulla A10: traffico particolarmente intenso tra Spotorno e Savona, in direzione Genova, dove le code e i forti rallentamenti sono andati via via aumentando dal primo pomeriggio a causa della presenza di un cantiere associata al flusso viario.

Al momento la coda ha raggiunto i 7 km e potrebbe aumentare nelle prossime ore. Traffico regolare, invece, sulla A6 Savona-Torino per quanto riguarda il territorio della provincia savonese (QUI i cantieri annunciati da Autofiori per la prossima settimana che potrebbero creare altri disagi alla viabilità autostradale).

