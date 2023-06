Escursionisti in difficoltà sulle Apuane, soccorso in notturna con l’elicottero decollato da Luni

Soccorso sulle Alpi Apuane nella notte tra ieri, sabato 17 giugno, e oggi, domenica 18. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte a seguito di una richiesta pervenuta dalla Prefettura di Massa Carrara che segnalava due escursionisti in difficoltà su un crinale delle Apuane, in località Biforco (MS). In poco meno di un’ora è così decollato da Luni, dalla base aerea della Marina Militare, un elicottero NH-90 del 5° Gruppo elicotteri della base. L’impiego dei visori notturni del tipo Night Vision Goggles da parte dell’equipaggio di volo ha permesso di portare a termine l’intervento rapidamente e con successo, le persone in difficoltà sono state recuperare all’una e 45, con rientro alla base poco dopo le 2 e venti.

