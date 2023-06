Federico Merialdo torna alla Sestrese

Genova. La Sestrese annuncia di aver trovato l’accordo per la stagione 2023-2024, per il ritorno in verde stellato di una vera bandiera, Federico Merialdo, che ritorna dopo l’arrivederci del 2017.

Merialdo vestirà la maglia della Sestrese per l‘ottava stagione, ripartendo da 203 presenze e 9 goal, tra i quali quello della vittoria in Coppa Italia del 2017, con la fascia di capitano al braccio.