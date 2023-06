Gli sbandieratori di Fivizzano per la festa di San Pietro a Mazzetta

Giovedì 29 giugno la parrocchia di Mazzetta celebrerà in forma solenne la festa titolare di San Pietro apostolo. Il ricco programma dei riti religiosi e delle iniziative collaterali ha visto ieri pomeriggio un primo prologo, con la presenza del gruppo storico degli Sbandieratori di Fivizzano. Su invito del parroco don Sergio Lanzola, il gruppo ha eseguito tre caratteristici sbandieramenti: il primo in Piazzale Kennedy, il secondo davanti alla chiesa parrocchiale e il terzo in oratorio. Il culmine delle feste si avrà tra il 28 e il 30 giugno.

