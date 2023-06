Il Lecco vince la finale playoff e approda in Serie B

Il Lecco batte il Foggia per 3 a 1 nella finale playoff e va a completare la griglia di partenza della Serie B 2023/24. La prossima stagione ci sarà quindi anche la squadra lombarda tra gli avversari dello Spezia, per uno scontro tra aquile – animale simbolo di entrambe le compagini. Nella rosa che ha centrato la promozione anche Christian Maldini, fratello maggiore di Daniel, reduce dalla stagione sul Golfo, e Nicolò Buso, nipote di Renato, che in maglia Spezia concluse l’importante carriera nei primi anni del nuovo millennio.

