In cinquemila per il secondo Pride spezzino: “Imponiamo i nostri corpi e la nostra voce per esigere il diritto di esistere”

Circa 5mila persone ieri in corteo per la seconda edizione del La Spezia Pride, un colorato serpentone per i diritti di tutte le minoranze promosso da Raot – Rete Antiomofobia e Transfobia insieme a Cgil , collettivo Non una di meno, Uds – Unione degli Studenti e Arci. La parata, che bissa l’edizione 2022, è stata la conclusione di un percorso lungo un mese che ha visto impegnate le associazioni nella costruzione di eventi, dibattiti, spazi di discussione e riflessione sui temi dei diritti e delle discriminazioni seguendo la logica dell’intersezionalità: “Questo tipo di approccio permette di comprendere come le problematiche sociali contemporanee non siano svincolate le une dalle altre, ma intrecciate in maniera indissolubile”, spiegano i promotori. Fil rouge del percorso è stata la “NarrAZIONE”, ossia come il racconto di sé, delle proprie vite e vissuti, si fanno azione politica, generativa e trasformativa.

“Il percorso che ci ha condotto fino alla giornata di oggi è stato costellato di momenti in cui abbiamo narrato le nostre esistenze, le nostre esigenze e i nostri diritti negati. Quest’anno abbiamo voluto ricordare a tutti che il Pride è politica perché il Pride è questo, è lotta, è rivolta, è manifestazione pacifica ma ferma e inarrestabile attraverso la quale imponiamo i nostri corpi e la nostra voce per esigere il diritto di esistere. Ci chiamano volgari. Esagerate. Contro natura. Ostentatrici. Perverse. Rivendichiamo con orgoglio questi epiteti. Rivendichiamo il diritto di esistere e di esistere libere di essere come siamo”, le parole di Valentina Bianchini, presidente di Raot.

Molti gli interventi nel corso della parata come quello di Luca Comiti, segretario Cgil: “Non vorremmo più sentir parlare della fantomatica ‘ideologia gender’ dietro la quale si nasconde solo l’omolesbobitransfobia di chi ne parla: è venuta l’ora di abbandonare l’uso di parole che, come in una lapidazione mediatica, colpiscono violentemente la vita delle persone, è venuta l’ora di dire forte e chiaro che le persone e le loro vite non sono un’ideologia”. E Non Una Di Meno la Spezia rivendica “la cura collettiva come pratica politica per creare/immaginare uno scenario alternativo ai rapporti di dominio che reprimono il dissenso, escludono le periferie, colonizzano territori, marginalizzano tutto ciò che non è conforme alla logica liberista che invisibilizza corpi razzializzati, sex workers, corpi non conformi, persone HIV positive”. A questi interventi si sono aggiunti quelli di Uds, Arci, di due volontarie di RAOT, dell’attivista Isabella Borrelli, di collettivo Lato B e di Rete Lettera A.

La parata si è conclusa di fronte al Pin, alla pinetina dell’Allende, luogo che ha ospitato da giovedì scorso il Pride Village: una tre giorni di eventi, iniziative, dibattiti, tanta musica e divertimento. Hanno inaugurato la serata Cathy La Torre, avvocata, attivista ed esperta di diritti umani, e Guglielmo Scilla, youtuber, influencer e attivista, che hanno presentato il loro podcast “Invertiti”, che parla di persone della comunità LGBTQIA+ che hanno rivoluzionato la storia con le loro vite, i loro corpi, la loro azione politica nel quotidiano. A seguire, Ariele Frizzante con il suo karaoke ha coinvolto il pubblico e fatto cantare il Village. La serata è poi proseguita con un omaggio all’arte drag nelle sue più diverse sfaccettature. Croce Atroce, drag fondatrice del Toilet di Milano, ha animato il palco e presentato il suo ultimo singolo estratto dall’album Queer Eleision e l’animazione e gli showcase di Lalique Chouette, Robyn Folie e Heidi Porè hanno emozionato la platea, che ha ballato fino a chiusura grazie al dj set di dj Sharon OPS.

