Investimento mortale a Finale Ligure: aperta inchiesta della Procura

Finale Ligure. Ad ora l’ipotesi più probabile è quella di una distrazione da parte dell’anziano conducente del taxi che nella tarda mattinata di oggi ha investito mortalmente sulle strisce pedonali della via Aurelia a Finale Ligure un 87enne di origini piemontesi, che ogni estate trascorreva le sue vacanze nella località del ponente savonese, tuttavia l’indagine da parte della polizia locale è ancora in corso e la stessa Procura di Savona attende tutti i riscontri del caso in merito al decesso e alle sue cause.

Lo stesso autista del mezzo è ancora sotto shock e dopo il lieve malore accusato subito dopo l’accaduto è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Proprio presso il nosocomio pietrese, secondo la procedura prevista, verrà sottoposto agli esami tossicologici.

