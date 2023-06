Non solo vela: tennis e padel protagonisti all’Ocean Live Park di Genova dal 24 giugno al 2 luglio nel Waterfront di Levante

Genova. Il conto alla rovescia in vista dell’arrivo a Genova di Ocean Race è ormai iniziato e coinvolge non solo gli appassionati di vela, ma tutti i genovesi e l’intera città. Non potrebbe essere altrimenti, considerato il valore assoluto di una manifestazione che nell’arco di circa cinquant’anni ha richiamato alcuni dei più grandi velisti del mondo.

In occasione del “Grand Finale” di The Ocean Race, dal 24 giugno al 2 luglio, il nuovo Waterfront di Levante si vestirà quindi a festa ospitando diverse aree che permetteranno di vivere sperienze uniche: dal padiglione della sostenibilità all’Innovation Village, dall’area dedicata al mondo della vela a quella in cui saranno proposti numerosi sport.

