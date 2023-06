Pietra Ligure, pienone per l’anteprima nazionale del docufilm sull’Alta Via dei Monti Liguri

Pietra Ligure Un cinema-teatro “Moretti” davvero gremito a Pietra Ligure per l’anteprima nazionale de “Alta Via – Storie di cielo, terra e mare”, il docufilm che, attraverso volti degli attori Antonio Ornano e Manuel Zicarelli per la parte fiction, la voice over di Maurizio Di Maggio e le testimonianze di chi ci vive e lavora, descrive il viaggio lungo l’Alta Via dei Monti Liguri e accompagna alla scoperta di un territorio e della sua bellezza, un viaggio di 440 km.

Un racconto per sensibilizzare verso un turismo esperienziale, emozionale, slow, sostenibile: un percorso unico nel suo genere che si estende sullo spartiacque delle Alpi e degli Appennini liguri, linea di confine con le Regioni del Piemonte, dell’Emilia Romagna e della Toscana: 440 chilometri e oltre di bellezza a 360° che si fanno cammino. Una via sottile che divide e unisce il mare con le pianure del nord. Un equilibrio tra cielo, terra e mare.

