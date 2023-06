Ponte Morandi, il progettista Pisani: “Nel 2011 mi commissionarono il progetto di rinforzo degli stralli 9 e 10, poi però i lavori non li fecero”

Genova. Compirà novant’anni a settembre e le sue condizioni di salute precarie gli impediscono, come hanno stabilito il suo medico curante e il perito nominato dal tribunale, di affrontare il lungo viaggio fino a Genova. Ma Francesco Pisani, che fu collaboratore di Riccardo Morandi già al tempo della costruzione del ponte e fu il progettista del rinforzo della pila 11 negli anni Novanta è considerato un teste chiave, che sia la Procura sia le difese vogliono assolutamente ascoltare.

Per questo i prossimi 17-18 e 19 luglio il processo per il crollo del ponte Morandi andrà in trasferta a Roma , nell’aula bunker del carcere di Rebibbia. E il presidente del collegio Paolo Lepri, ipotizzando che le tre giornate possano non essere sufficienti (l’esame dell’anziano progettista non potrà durare più di un paio d’ore al giorno) ha già prelazionato la stessa aula per la seconda settimana di settembre.

