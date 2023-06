Giornata soleggiata sullo Spezzino. Al mattino giusto qualche possibile velatura, cielo sgombro per il resto della giornata. Umidità su valori medio-alti, temperature che raggiungeranno i 28 gradi nel pomeriggio. Copione non dissimile domani, lunedì 19 giugno, quando potrebbe però esserci qualche velatura in più.

