Genova. Un rientro domenicale da ordinaria coda quello di questa domenica dove i tanti turisti arrivati in Liguria per il fine settimana devono far fronte a cantieri che, al minimo incidente anche di poco rilievo o all’accumulo di traffico, si ritrovano imbottigliati per chilometri.

E così anche oggi dove sulla A26 un tamponamento tra tre auto (un solo ferito lieve in codice verde) ha portato fino a 9 km di coda nel tratto compreso tra Masone e Ovada in direzione Gravellona.

