‘Santa’: la Madonna della Lettera giunta da Messina a Corte, la rievocazione

Da Matteo Bavestrello

Martedì 20 giugno: la parrocchia di S. Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure fa memoria della Venuta della Madonna della Lettera.

Infatti all’alba del 20 giugno 1783 una barca di pescivendoli genovesi ritrova in mare davanti alla baia di Corte una statua della Madonna con in mano una lettera ed il bambino Gesù. La statua, ricoverata inizialmente presso l’Oratorio di Sant’Erasmo, viene donata e portata alla parrocchia di San Giacomo di Corte che farà della Madonna della Lettera la patrona della comunità.

Questa statua –che oggi si trova sull’altar maggiore di San Giacomo- era presso la Dogana della città siciliana di Messina da dove cadde in mare in seguito del terremoto dei primi di febbraio del 1783.

Ancora oggi la città e l’arcidiocesi di Messina venera la Madonna della Lettera quale patrona e per questa ragione la città dello Stretto è stata visitata lo scorso settembre da un gruppo di pellegrini sammargheritesi alla ricerca delle origini del culto mariano che li unisce alla comunità messinese.

