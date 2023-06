Settimana decisiva per l’allenatore: Inzaghi prima scelta, Mignani outsider

Martedì 20 giugno, attorno a mezzogiorno. La Reggina impegnata a produrre i documenti per l’iscrizione alla serie B e il suo tecnico Filippo Inzaghi a 1.200 chilometri di distanza alle prese con la presentazione del suo libro “Il momento giusto ” a Casa Milan. La prima deve trovare circa 6 milioni di euro e pagare le pendenze primaverili, tra stipendi e versamenti vari, per dare seguito all’assist del tribunale sul piano di rientro dei debiti (che fa arrabbiare il Brescia di Cellino). Il secondo deve capire dove allenerà il prossimo anno, al di là del contratto in essere.

Lo Spezia rimane pronto ad offrirgli un progetto che guarda alla serie A, se la Reggina non potrà dargli le garanzie di poter pensare solo al campo. Le cronache dalla Calabria parlano di contatti molto rarefatti in questo periodo tra Inzaghi e il club con cui ha firmato un contratto fino al 2025. Entro la fine della prossima settimana le cose saranno più chiare per Eduardo Macia, che vuole avere al più presto un tecnico con cui condividere tutte le valutazioni del caso su una rosa da assottigliare, rimotivare e completare con elementi di categoria.

