Strip Foot

Alberto attraversa la strada di fronte a casa sua e punta il panificio in cui prendeva la focaccia alle sette del mattino quando era presidente. Ma anche quando è del tutto libero, come oggi, non arriva mai incresciosamente intorno alle nove: stavolta sì. La panettiera lo guarda infatti con un certo stupore, quasi con rimprovero. L’espressione si trasforma in cocente delusione quando lui, dopo un breve sorriso, scarta a destra senza entrare, resistendo con abnegazione al profumo di pizze e focacce appena sfornate, di pane caldo, di torte di verdura locali variamente cucinate. Si imbatte immediatamente in un giovane dalla pelle olivastra scura, il viso tondo, una linda uniforme blù stampigliata dello stesso nome che porta, posteggiato dietro di lui, un camion bianco di consegna a domicilio. Si tratta probabilmente di effetti letterecci destinati all’ennesimo bed&breackfast tra gli innumerevoli che infestano da tempo i migliori palazzi liberty della città; graditissimi dai turisti di ogni età, foggia e provenienza, imbarcano soldi a palate. La città; eterna libera/schiava: grazie per i galeoni spagnoli che alavano dalla attuale discesa della collina; grazie per la base militare che riempiva i bar e le pizzerie all’intorno (e varie altre cose) di giovani sequestrati dal loro posto di abitazione; grazie per le fabbriche da un lato e la base militare dall’altro; grazie per l’eliminazione della leva popolare e la diffusione di internet, che porta dalle Spagne e dalleAmeriche i clienti b&b, con enorme soddisfazione dei supermarket francesi, che visitano alle 21 di sera, alla luce ospedaliera delle lampade, con gimcane da incursori fra gli scatoloni dei quintali di merci riversate in città, facendo code che alternano aria inebetita, qualche battuta con la/il compagna/o, e un atteggiamento quasi di disprezzo per i locali. Grazie di tutto: i soldi –come gli ripeteva sua nonna – mica si trovano per terra! Una ragazza della Municipale, i boccoli biondi costretti sotto un cappellino a visiera, colore così come la divisa quasi uguale a quella del giovane tondetto, ma molto diverso quello dei visi, sta esaminando una serie considerevole di fogli che il ragazzo le porge continuando a sorridere. “E poi il suo permesso di soggiorno…” aggiunge la ragazza. Alberto non viene preso alla sprovvista: di questi ragionamenti ne ha ormai fatti spesso e – come il saggio stoico senecano che è talmente allenato da scegliere la via giusta quasi in automatico (difatti sulla terra, tra i vivi, secondo Seneca non se ne trovano… brutta fine che fece Seneca!) – non si lascia ingannare. Vorrebbe dire alla ragazza di procedere oltre, a quel bar in cui gente con la pelle rugosa sosta tutto il giorno con un caffè, azionando indisturbati i cellulari (probabilmente pubblicitari delle potentissime agenzie di comunicazione), farsi accompagnare da loro da gente meno rugosa, iniziando a realizzare con loro la maglia dei pluricampioni d’Italia calcistica, e poi ai clienti delle comunicazioni: donne uomini indoeuropei, camiti, semiti, caucasici. Forse esclusi gli inuit… Inutile discutere con chi tratta i libri come piaghe purulente: Galileo o no, Dante aveva ragione non guardando il cielo, ma il sottosuolo: violenti contro i benefattori, contro il prossimo, avari e prodighi, ladri barattieri (incerta la collocazione di chi si inventa costosissimi lavori non indispensabili per non viziare troppo condòmini a stipendio fisso). Golosi. Amanti. E Dante, che voleva un extracomunitario nordico a condurre l’Italia di cui rifondava la lingua e la cultura del bel paese là dove ‘l sì suona , non faceva sconti a nessuno. E nessuno significava nessuno. “Prima i puri di cuore” era il suo motto…

Alberto imbrocca la via della cartoleria antica a sinistra, quella medioevale dove la prostituzione è stata scacciata trent’anni fa da due musei, una libreria, vari bar puliti e soprattutto negozi di vestiario; con due scalette parigine arriva quasi alla circonvallazione a monte, sotto il castello del 1300, ma poco prima si ferma a un palazzotto di due piani, un breve giardino ben tenuto davanti al cancello simbolico chiuso

