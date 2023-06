Varese Ligure: escursionista scambia fiore di maggiociondolo per acacia, intossicato

Un escursionista di 52 anni che percorreva il monte Gottero, è stato colto dal desiderio di gustare un fiore di acacia (indicati in alcune diete) forse per attenuare la sete. I fiori erano invece di “maggiociondolo” (con seme velenoso e gialli come quelli di acacia) ed è stato colto dai sintomi tipici dell’intossicazione. L’episodio nel tardo pomeriggio. Del caso si è occupato il 118 di Lavagna e la Croce Rossa di Varese Ligure. Il 52enne, in codice giallo, è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna.

Una pianta di Maggiociondolo (Wikipedia)

» leggi tutto su www.levantenews.it