A Bolano torna “Libri al chiaro di luna”: si parte con Vanessa Isoppo e Lara Ghiglione

Ritorna a Ceparana la rassegna di presentazioni librarie Libri al chiaro di luna, giunta alla seconda edizione, organizzata dalla Società Dante Alighieri della Spezia con i patrocini del Comune di Bolano, della Pubblica Assistenza, della Libreria dei Sogni, della Proloco I due fiumi. La manifestazione si terrà dal giorno 24 giugno al 4 agosto, sempre a partire dalle ore 21,15 (anche in caso di maltempo) nel parco antistante la Pubblica Assistenza di Ceparana, in via Feletta. Molti gli autori e le personalità del mondo della cultura che si avvicenderanno al tavolo dei relatori: si parte il giorno 24 giugno con Vanessa Isoppo e Lara Ghiglione, autrici del volume Se il fascismo va di moda. L’estremismo di destra e i giovani, Roma, Futura, 2022, la cui presentazione sarà curata da Beppe Mecconi. L’opera, scritta a due mani, intende dare una risposta ad un fenomeno di bruciante attualità: com’è possibile che il fascismo, corrente di pensiero nata in contesti così diversi da quelli di oggi, sia ancora viva e continui ad attrarre, forse con una potenza rinnovata, ragazzi che all’epoca nemmeno erano nati? Vanessa Isoppo, è psicologa-psicoterapeuta specializzata in Psicoterapia dell’approccio centrato sulla persona. Già docente di Psicologia Generale all’Università di Genova, è specializzata inoltre in Problemi e Patologie Alcol-correlate e Scienze Criminologico-Forensi. Nata a Sarzana, vive e lavora a Roma. Lara Ghiglione, già Segretaria Generale della CGIL spezzina (la prima donna a ricoprire tale incarico a La Spezia), è attualmente Coordinatrice della Segretaria Generale e responsabile delle politiche di genere della CGIL nazionale. Seguiranno: il 29 giugno: Carlo Raggi, Dall’Illuminismo alla Restaurazione. Angelo Dalmistro (1754-1839) fra storia, filosofia e letteratura, Venezia, Marcianum, 2023, presentazione a cura di Franco Bonatti e Chiara Serreli; il 6 luglio: Eleonora Scali, La ricompensa, edizioni TriplaE, 2021, con la partecipazione di Carmen Claps; il 14 luglio: Enzo Canozzi, La bellezza di Dio. Il bistuti e il cuore di un frate medico missionario, Gorle, Velar, 2023 presentazione a cura di Roberto Centi; il 15 luglio: Maria Luisa Eguez, Di Acque, di Terre, Di Cieli, Di fuochi e di ogni altra forza, Milano, Edizioni Prometheus, 2022 e Gabriella Mignani, Cambio di stagione, Arezzo, Helicon, 2019; il 21 luglio: Luciana Ferrari, Colpire in mare per vincere in terra. Lo strano caso della fregata francese predata dagli inglesi nel golfo della Spezia, Il Filo di Arianna, 2022 (storia); il 29 luglio: Patrizia Fiaschi, Il vento sull’erba, Roma, Castelvecchi, 2022, presentazione a cura di Beppe Mecconi; infine, il 4 agosto: Beppe Mecconi, Trabastìa. Cent’anni di gente comune, Sestri Levante, Gammarò Edizioni, 2017, presentazione a cura di Nicola Caprioni. Ingresso libero. Una solenne cerimonia si è svolta il giorno 6 giugno scorso a bordo di Nave Vespucci, l’unità simbolo della Marina Militare, in sosta all’interno dell’Arsenale Militare Marittimo in occasione della manifestazione internazionale Seafuture. Una delegazione della Società Dante Alighieri della Spezia, composta dal Presidente dott. Carlo Raggi, dal Vice Presidente dott. Maurizio Caporuscio e dal Segretario Organizzativo Sig. Carlo Parmeggiani, si è recata a bordo del veliero, accolta dal Comandante della Prima Divisione Navale C.A. Stefano Frumento e dal Comandante dell’unità, C.V. Luigi Romagnoli, per la consegna della Bandiera della Società Dante Alighieri che, in accordo con le disposizioni date dallo Stato Maggiore della Marina, sarà issata nei porti toccati da Nave Vespucci durante la Campagna “Giro del Mondo 2023-2025”, ogni qual volta si terranno a bordo eventi e attività di interesse organizzate dai Comitati esteri dell’Associazione Dante Alighieri (riconosciuta ufficialmente dallo Stato come Ente di interesse pubblico con legge n. 411 del 1985); comitati che, presenti in 80 paesi con 480 sedi, rappresentano una importante presenza di italianità in tutti i continenti. Ciascuno di essi aderisce infatti ad una rete globale, che ha per finalità istituzionale la promozione della lingua e della cultura italiane in tutte le loro espressioni e discipline, dalla letteratura alla filosofia, dalla storia all’arte alla scienza, dalla musica al teatro, dalla cucina alla moda e agli stili di vita. La convinta adesione della Marina Militare a questa missione è stata sottolineata dal Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, il quale, nella lettera inviata al Presidente Raggi, ha evidenziato come l’attività che si appresta a svolgere Nave Vespucci rappresenti un’opportunità imperdibile per diffondere i valori, la storia, la cultura e le tradizioni marittime italiane, nella consapevolezza che tutte le eccellenze del nostro paese debbano prenderne parte con unità d’intenti e condivisione di obbiettivi. Parole condivise dal Comandante Romagnoli, che, da parte sua, ha dichiarato la comunanza d’intenti tra le attività del Vespucci e quelle della Società Dante Alighieri, poiché entrambe si prefiggono di diffondere la nostra cultura nel mondo, in ogni ambito.

Contestualmente alla consegna della Bandiera, il Presidente Raggi ha ricevuto dalle mani del Comandante Romagnoli il crest di Nave Vespucci, destinato a perpetuare il ricordo di questa indimenticabile cerimonia e visita a bordo del veliero della nostra Marina Militare, uno dei più importati rappresentanti mondiali dell’Italia e dell’italianità.

