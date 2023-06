Albenga, disagi su viale Martiri. Distilo: “Siamo la città della resina. Amministrazione allo sbaraglio”

Albenga. “Albenga città della resina. Che bello passeggiare su viale Martiri, posteggiare i mezzi e trovarli con la resina rilasciata dagli alberi. Tutto merito di un’amministrazione allo sbaraglio”, inizia così il nuovo affondo del consigliere comunale di Albenga Diego Distilo.

“Viale martiri della Libertà ha la ‘particolarità’ della presenza degli alberi ed ogni anno ci troviamo di fronte a questo problema, – ha proseguito. – Se non si fanno i trattamenti dovuti è normale che ci si trovi in queste condizioni e vedrete tra un mese: non si riuscirà neanche a passeggiare perché i marciapiedi saranno così imbrattati che diventeranno una pista da pattinaggio”.

