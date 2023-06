AMICO & CO S.p.A. sponsor di “The Ocean Race, Genova The Grand Finale” nel nome della sostenibilità e a sostegno del territorio.

Genova. Amico & Co, tra i cantieri leader al mondo nel refit dei maxi yacht, è sponsor di The Ocean Race, Genova The Grand Finale, la grande manifestazione che conclude la regata oceanica intorno al mondo partita a gennaio da Alicante e che per la prima volta, in 50 anni di storia, giunge in Italia, a Genova, dopo 32 mila miglia di navigazione.

“Per Amico & Co., che condivide pienamente i valori, gli obiettivi e le motivazioni che hanno spinto Genova a scommettere e voler diventare protagonista di questa leggendaria regata che coniuga il mondo dello sport, della sostenibilità e dell’eccellenza tecnologica, è un onore essere sponsor e contribuire all’evento – ha dichiarato Alberto Amico, Presidente di Amico & Co. S.p.A.–. Convinti sostenitori della vocazione di Genova Capitale del Mare, investiamo da sempre per affermare la capacità di accoglienza e gestione dei super e mega yacht che scelgono il Mediterraneo e il nostro Waterfront Marina è solo l’ultimo esempio. Con The Ocean Race condividiamo il rispetto per gli oceani che per noi significa impegno nella realizzazione della fabbrica pulita, nella creazione di un ecosistema economico perfettamente compatibile con il territorio, capace di generare valore e ricchezza e di qualificare la città anche in tema di sostenibilità ambientale”.

