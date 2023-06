Amt, in estate più corse in orario serale e notturno: ecco le linee e i quartieri interessati

Genova. Con l’entrata in vigore dell’orario estivo, valido già da oggi, Amt potenzia il servizio serale, concentrandosi sulla movida del Levante cittadino ma anche sui quartieri collinari che non avevano mai visto un bus dopo l’ora di cena. A San Fruttuoso, Sant’Ilario e Teglia partiranno quattro nuovi servizi Taxibus, mentre sulle alture del Levante prolungheranno l’orario le linee 512 e 513. E ancora – ma solo nel weekend – più corse sulle linee 606 e 607 per la fascia litoranea e nuove partenze dei notturni N1 e N2 che coprono le principali direttrici cittadine da Ponente a Levante, fino in Valbisagno e Valpolcevera.

Nel dettaglio, nei giorni di venerdì e sabato e nei festivi, le linee 606 e 607, che collegano rispettivamente Principe con Boccadasse e Brignole con Nervi, sono state implementate garantendo una corsa ogni quarto d’ora circa nella fascia serale (calcolando entrambe le linee). ln questo modo viene creato un collegamento lungo il litorale cittadino di Levante che, soprattutto nei mesi estivi, registra un’alta domanda di trasporto pubblico, in particolare tra i giovani.

» leggi tutto su www.genova24.it