Anche lo Spezia segue Brescianini, il nuovo Pobega di casa Milan

Lo Spezia segue con interesse il profilo di Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 di proprietà del Milan. Mancino di piede, abile negli inserimenti, buona tecnica di base, una certa confidenza con il gol, il giovane di Calcinate viene da un campionato da protagonista nel Cosenza, coronato dalla salvezza ottenuta ai play off ai danni del Brescia. Per lui 39 presenze, coppa compresa, e 2.700 minuti di calcio. Un assoluto punto fermo per mister Viali, che lo ha schierato in ogni partita di campionato. Unica tribuna a causa di una squalifica.

Mezzala dal buon fisico e dal buon piede, ha giocato anche come schermo davanti alla difesa in emergenza. E’ un calciatore duttile, che ha mostrato una maturazione interessante dopo aver morso il freno da rincalzo del Monza nella stagione 21/22. Prima ancora era stata la Virtus Entella a schiudergli la porta del professionismo (29 presenze). Tutte considerazioni che sono finite nei buoni scouting affluiti sulle scrivanie del Ferdeghini. La concorrenza non manca: anche Empoli e Palermo starebbero facendo un pensiero sul calciatore, che ha il contratto in scadenza nel 2024.

