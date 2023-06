Automobilismo/ La Coppa Paolino Teodori soddisfa Gianluca Ticci

Da Emilio Burlando, Responsabile del portale www.liguriamotori.it

Ad Ascoli Piceno il pilota della Sport Favale 07 è giunto 2° di gruppo Prosegue positivamente l’esperienza di Gianluca Ticci nel CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna). Nell’ultimo impegno – la Coppa Paolino Teodori svoltasi nello scorso fine settimana ad Ascoli Piceno e valida quale settimo

appuntamento della serie “tricolore” – il portacolori della Scuderia Sport Favale 07, con la sua Fiat X1/9 2000 16v preparata a Parma da Andrea Vescovi, ha chiuso la gara al 35° posto assoluto conquistando anche il successo di classe e la seconda piazza nel gruppo E2SH, dove è stato preceduto dal suo principale antagonista, il teramano Marco Gramenzi (Alfa ù4C Judd) dotato di un mezzo più performante di quello del pilota genovese.

“La Coppa Paolino Teodori nel 2021 ha segnato il mio debutto nelle cronoscalate – osserva Gianluca Ticci – ed è stato emozionante poter tornare ad affrontare questo percorso e davvero bello poter confrontare i miei tempi con quelli dei migliori esponenti di questa specialità a livello assoluto. Ad

Ascoli Piceno, sicuramente, avrei potuto fare qualcosa di meglio, principalmente affrontando la parte lenta in modo più deciso, ma il grip che percepivo non mi ha dato la fiducia necessaria per essere più incisivo”.

“Ad ogni modo – conclude il portacolori della Sport Favale 07 – sono soddisfatto perché mi sono divertito molto, specialmente nei tratti più veloci, anche sfruttando la conformazione del tracciato dove, nella parte più alta, si affrontavano curve in piena accelerazione da adrenalina pura”.

Supportano la stagione 2023 di Gianluca Ticci, oltre alla Scuderia Sport Favale 07, un pool di aziende composto da Centro Revisioni Auto del Tigullio Srl, Previati Stefano – Officina Meccanica Industriale, Saracino Srl, De.Ca. Srl, Drago Edilstudio Srl, EdilCleri, Ticci Snc, MetalParma Srl, Feraboli Lubrificanti – Concessionaria ufficiale Mobiluno, Officina Vescovi Andrea Sas, Evosistem Engine Management e AGM CNC Racing Parts Parma.

