Bandiera Blu, a Savona per 23 anni consecutivi: “E’ merito anche del depuratore”

Savona. Anche quest’anno il Comune di Savona si conferma bandiera blu per la spiaggia delle Fornaci. Il vessillo è un riconoscimento internazionale condotto dall’organizzazione non governativa e no profit FEE Foundation For Environmental Education, fondata nel 1981.

La finalità del programma è promuovere lo sviluppo sostenibile nelle aree costiere, sia marine che interne, attraverso il raggiungimento di elevati standard qualitativi relativi alla qualità delle acque di balneazione, soccorso e sicurezza, gestione ambientale ed educazione ambientale, e avente quale finalità il mettere a sistema e conciliare turismo e ambiente a livello sia locale che regionale e nazionale.

