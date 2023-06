Grazie ad una collaborazione nata tra il Comune di Borghetto e l’ Associazione Universale Sant’Antonio di Padova, l’ amministrazione guidata dal sindaco Coduri riceverà 3000 euro per tre anni e ha di conseguenza indetto un avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa alimentari a favore delle famiglie che versano in condizioni bisognose. I requisiti di ammissibilità sono la residenza nel Comune di Borghetto con Isee corrente di valore massimo 18.000 euro. In via prioritaria il buono alimentare sarà destinato a parità di Isee sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare, privilegiando quelli più numerosi. Il sostegno erogato dovrà essere speso entro il 31 agosto, con una proroga sino al 15 settembre, negli esercizi commerciali – alimentari del Comune borghettino. Il valore del contributo sarà così suddiviso: 100 euro per i nuclei familiari formati da una persona, 200 euro per i nuclei familiari formati da 2 persone, 300 euro per i nuclei familiari formati da tre persone, 400 euro per i nuclei familiari composti da 4 o più persone. La domanda dovrà essere presentata entro il 31 luglio inviando una mail agli indirizzi del Comune o in alternativa compilando un modulo cartaceo a disposizione degli uffici comunali. “Ringraziamo sentitamente l’Associazione Universale Sant’Antonio di Padova per la sensibilità mostrata nell’accettare la nostra richiesta di collaborazione. Come amministrazione siamo molto soddisfatti di questo importantissimo sodalizio creatosi a favore dei più bisognosi. In un contesto economico internazionale così negativo, mettere al centro le esigenze di chi è più in difficoltà non può che renderci orgogliosi della nostra attenzione ai bisogni socio economici”.

L’articolo Buoni alimentari, intesa fra Comune Borghetto e Associazione Sant’Antonio proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com