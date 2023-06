Cade il feretro, si ferisce a una mano e al braccio: addetto ai servizi funebri in ospedale

Stava spostando una salma dalla cella frigorifera al forno crematorio assieme ad un collega, quando il feretro sarebbe caduto schiacciandogli la mano e ferendolo ad un braccio. E’ quanto accaduto nel pomeriggio in Via del Camposanto, e a seguito dell’episodio il lavoratore dei servizi funebri è stato ricoverato in ospedale, in codice giallo, al Sant’Andrea della Spezia. Sul posto è intervenuta la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure.

L’articolo Vezzano, approvati interventi nelle frazioni. C’è anche il nuovo gazebo per il centro sociale di Corea proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com