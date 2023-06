Calcio/ Sestri, campionato: per le prime gare c’è lo Stadio dei Marmi

Dall’US Sestri Levante 1919

L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica che nella giornata odierna è stata regolarmente depositata, presso gli uffici della Lega Pro di Firenze, tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione alla Serie C 2023-24. Inoltre ringraziamo il Comune di Carrara , in particolar modo il sindaco e l’assessore comunale con delega allo sport, la Prefettura di Massa Carrara e la Carrarese Calcio 1908 per la disponibilità mostrata verso il nostro club e per l’ospitalità per le prime partite del prossimo campionato.

» leggi tutto su www.levantenews.it