Celle, bufera all’interno della Croce Rosa: arriva la precisazione della Direzione dei Servizi

Celle Ligure. Ore burrascose all’interno della Croce Rosa. Secondo quanto trapelato in questi ultimi giorni, a fare discutere le tensioni tra il Consiglio Direttivo e la Direzione dei Servizi in merito al regolamento della Pubblica Assistenza di piazza Volta, circa gli incarichi per la gestione delle attività del sodalizio. Ne sarebbero per questo seguite discussioni con momenti di tensione.

Ci sarebbero stati problemi anche con un milite disabile. Ma su tutta questa bagarre ora arriva puntuale e secca la smentita proprio da parte della Direzione dei Servizi della Croce Rosa, insieme a numerosi militi.

» leggi tutto su www.ivg.it