Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Partiti questa mattina i lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione dell’area della Colmatina. Il progetto complessivo, eseguito dalla ditta Cave di Frisolino per 47 mila euro, riguarda anche la sistemazione dell’area parcheggio in ghiaia accanto allo stadio di via Gastaldi, in programma a partire da lunedì 26 giugno. Previsto un secondo intervento, in entrambe le zone, ad ottobre.

