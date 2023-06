“Diritto alla salute”: in centinaia dalla Liguria a Roma per la manifestazione nazionale 

Liguria. La Cgil insieme a un’ampia rete di associazioni laiche e cattoliche riunite nell’Assemblea ‘Insieme per la Costituzione’ sarà in piazza sabato 24 giugno a Roma per una grande manifestazione nazionale in difesa del diritto alla salute, per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e universale, e per garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Centinaia le lavoratrici e i lavoratori che sabato 24 giugno partiranno dalla Liguria verso Roma in occasione della manifestazione prevista per le ore 10 in Piazza della Repubblica. Il corteo raggiungerà Piazza del Popolo, dove si susseguiranno gli interventi dal palco. Quello conclusivo sarà affidato al segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

