Dopo quasi due anni di stop il progetto del Miglio blu si prepara a ripartire

Il progetto del Miglio blu è pronto per ripartire. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo avvenuta a fine 2019 e l’assegnazione dei lavori per il primo lotto al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle isernine Ires e Cosmar avvenuta a metà del 2020 nella zona di San Bartolomeo non s’era mosso granché e dopo un anno e due mesi il Comune della Spezia aveva deciso di rescindere il contratto. La vicenda, ovviamente, si è complicata non poco, con le parti che si sono date battaglia in tribunale, con una causa che è tuttora pendente. A quasi due anni di distanza, però, l’ufficio tecnico di Palazzo civico ha approvato un nuovo progetto definitivo.

Per realizzare la pista ciclabile, il marciapiede e la sede stradale lungo Viale san Bartolomeo e l’area parcheggio a Pagliari la base d’asta prevista dall’amministrazione era stata di 1,55 milioni di euro e l’assegnazione era avvenuta a seguito di un ribasso leggermente superiore al 25 per cento. Risolto il contratto lo scontro si è consumato sulla quantificazione dei lavori eseguiti e su chi avrebbe dovuto risarcire chi. A maggio 2022, finalmente, il Comune ha approvato lo stato di consistenza dei lavori e sono state rese disponibili le somme ancora impegnate per l’affidamento a un nuovo appaltatore dei lavori ancora da eseguire. Il quadro economico è stato ridotto a 1.511.599 euro a seguito del pagamento dell’anticipo, che peraltro l’amministrazione intende ancora recuperare mediante escussione della polizza.

A complicare le cose ci si è messa anche l’esecuzione non idonea della pavimentazione del marciapiede lato monte nel tratto di Viale San Bartolomeo compreso tra Via Pitelli e il distributore Tamoil, tanto che sono stati affidati alla ditta Ilset i lavori di demolizione e ricostruzione dell’opera per un importo totale di 166.791 euro ai quali poi se ne sono aggiunti altri 33.258.

Dalla risultanza dei calcoli sul dare e avere dall’Rti composto da Ires e Cosmar in Piazza Europa ritengono di dover ricevere indietro poco più di 90mila euro.

Mentre la giustizia sta lavorando per individuare il bandolo della matassa, come detto, Palazzo civico ha deciso di compiere il primo passo verso la riassegnazione dei lavori approvando il nuovo progetto definitivo e il nuovo quadro economico, che partirà da una base di 1.527.537 euro e che vedrà l’amministrazione contattare 30 aziende con procedura negoziata per poi individuare a chi consegnare le chiavi del cantiere sulla base della richiesta economica più bassa.

