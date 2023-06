Festival Santa Sangre: street art, beat boxing e rigenerazione urbana ispirata al mare

Genova. Il mare, elemento caratterizzante della nostra città e filo conduttore della programmazione culturale per questo 2023, sarà il tema di Santa Sangre, il festival di street art, beat boxing e attacco urbano organizzato dal Comune di Genova, che si svolgerà il 24 e il 25 giugno nei Giardini Govi e nel Village di Ocean Race.

«Saranno due giorni di festa e di allegria, in occasione di The Grand Finale di Ocean Race, ma anche un momento educazione alla sostenibilità, al rispetto per l’ambiente e alla cittadinanza attiva – commenta l’assessore al Marketing territoriale Francesca Corso – Il protagonista assoluto sarà il mare, tema ispiratore del lavoro degli street artist che impreziosiranno i Giardini Govi con le loro coloratissime opere, e cornice ideale della beat box battle nel Village di Ocean Race».

