Dopo l’astensione dell’opposizione e la mancata unanimità sull’elezione di Raffaella Plicanti come presidente del Consiglio di Sarzana (che aveva creato qualche malumore anche all’interno del Pd), quest’oggi la maggioranza ha “risposto” negando alla controparte il ruolo del vicepresidente come era avvenuto nelle ultime due legislature. “Sentiti i capigruppo nella prima seduta della conferenza – ha detto Plicanti – ho effettuato la designazione comunicando al Consiglio comunale la nomina di Francesco Sergiampietri come vicepresidente, che ringrazio per la collaborazione”.

L’esponente di Forza Italia è quindi intervenuto ringraziando l’assemblea per il ricordo di Silvio Berlusconi nella seduta precedente e la presidente “per la fiducia che è motivo di orgoglio e responsabilità”. “Garantisco – ha concluso – il massimo impegno e serietà, e soprattutto la massima trasparenza e il rispetto reciproco fra maggioranza e opposizione”.

Come detto, nelle due legislature precedenti, il ruolo di vicepresidente era andato prima a Giannini e Rampi – con il centrosinistra in maggioranza – e successivamente a Giorgi con Rampi presidente.

L’articolo Il vice presidente del Consiglio comunale resta alla maggioranza: designato Sergiampietri proviene da Citta della Spezia.

