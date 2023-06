Liguria. Dal pomeriggio di oggi, lunedì 19 giugno, sono previsti vento di Marino forte sull’Appennino centrale e rinforzi da sud-est sul Ligure est al largo – secondo le previsioni meteo degli esperti del centro Limet Liguria.

In particolare tra la notte e il primo mattino è previsto un passaggio di nubi medio-alte a tratti consistenti, che lasceranno il posto in giornata a un cielo in prevalenza velato in un contesto soleggiato e asciutto.

