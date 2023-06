Mumbai, Cochin, Goa e Isole Laccadive: Costa presenta le nuove crociere dedicate all’India

Liguria. Costa Crociere offrirà un nuovo programma di crociere interamente dedicate all’India. L’annuncio è stato dato oggi a Mumbai, alla presenza di Sarbananda Sonowal, Ministro dei Porti e della Navigazione della Repubblica dell’India, Roberto Alberti, Senior Vice President e Chief Commercial Officer di Costa Crociere, Francesco Raffa, Director Asia Region & Growth Markets di Costa Crociere, e Alessandro De Masi, Console Generale d’Italia a Mumbai.

La nave scelta dalla compagnia italiana per l’India è Costa Serena, che, dopo gli itinerari dalla Thailandia, Sud Corea e Taiwan, estenderà ulteriormente il suo posizionamento in Asia. Le nuove crociere in India, realizzate in collaborazione con il General Sales Agent di Costa in India, Lotus Aero Enterprises, sono in tutto 23, dal 4 novembre 2023 al 1° gennaio 2024. Visiteranno esclusivamente destinazioni in India, offrendo così la possibilità agli ospiti indiani di scoprire alcune delle più belle località del loro Paese da un punto di vista unico. Gli itinerari, della durata dai 2 ai 5 giorni, faranno scalo a Mumbai, Cochin, Goa e, per la prima volta in assoluto, alle Laccadive, splendido arcipelago tropicale, con spiagge bianche e una magnifica barriera corallina.

