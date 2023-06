Dall’ufficio stampa di Asl4

Si comunica che, a seguito della cessazione dell’incarico del dottor Giancarlo Maesani quale Medico di medicina generale convenzionato con il Comune di Ne, dal 2 luglio 2023, in attesa delle procedure per la copertura della zona carente, gli assistiti del dottor Maesani saranno automaticamente presi in carico dalla dottoressa Matilde Sofia Pattaro.

» leggi tutto su www.levantenews.it