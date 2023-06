Offese su Facebook ai consiglieri comunali, condannato a risarcirli

Condannato alla pena pecuniaria di 3mila euro e a un risarcimento complessivo di 10mila euro un residente lericino che negli scorsi anni, commentando un post Facebook del sindaco di Lerici Leonardo Paoletti relativo a un’iniziativa degli allora consiglieri di opposizione Emanuele Fresco e Andrea Ornati, propose una querela per calunnia a danno dei due, aggiungendo: “Per rimettergliela gli si potrebbe far pulire i cessi del Comune con la lingua sempre che non si sporchino i cessi”. Parole che hanno portato alla querela e poi, come detto, alla condanna, per diffamazione, aggravata dall’aver portato l’offesa con mezzo di pubblicità. All’esito dell’istruttoria il giudice, dr. Petralia, ha come detto condannato l’imputato a pagare 3mila euro e a risarcire con 5mila euro ciascuno Fresco e Ornati (tutelati dall’avv. Rodolfo Meloni), nonché al pagamento delle spese di costituzione di parte civile.

L’articolo Un lettore: “Grazie alla Cri spezzina per lo screening dermatologico organizzato a Lerici” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com