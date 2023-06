Opposizione sarzanese chiede garanzie sul futuro del San Bartolomeo

“Bene il “tavolo sanitario del Levante ligure”, ottenuto dai sindaci del centro sinistra della provincia, per monitorare l’applicazione del Piano sociosanitario 23 -25 e accettato dall’assessore regionale Gratarola alla conferenza dei sindaci del 15 giugno, restiamo in attesa della formazione, conduzione, attivazione e della programmazione dei lavori. Spiace che il tutto venga comunicato come un fatto di grande novità, in realtà la funzione di controllo dei sindaci sulla programmazione e attuazione dei piani sanitari locali è da sempre prevista dalla normativa vigente sulla sanità, la Regione Liguria non l’ha mai applicata, meglio tardi che mai, speriamo che non sia un “contentino”. Durante la conferenza si sono affrontati i temi della programmazione sanitaria locale sia per la componente ospedaliera sia per quella territoriale. Né l’assessore né il direttore di Alisa (Ansaldi) hanno dato risposte chiare rispetto al canone a carico di ASL 5 per 17 milioni di € l’anno per la costruzione del nuovo Felettino e nemmeno risposte certe sui tempi di inizio e termine dei lavori; quindi, si resta nel limbo economico e attuativo del nuovo nosocomio dello Spezzino. Ma veniamo al distretto n. 19 della Val di Magra con il suo Ospedale S. Bartolomeo e le sue strutture territoriali. Qui il nodo è il destino dell’Ospedale S. Bartolomeo, il dibattito ruota attorno a ospedale di elezione (ricovero ordinario o di elezione: attività diagnostiche e terapeutiche programmabili, in regime di degenza ospedaliera) come da sempre è stato definito, in ogni caso dotato del pronto soccorso oppure ospedale di supporto al presidio del sistema emergenza – urgenza, quindi con alcune specialità di pertinenza dell’emergenza – urgenza. Il piano alla pagina 124 definisce così il S. Bartolomeo: “Ospedale di base distrettuale a forte integrazione con il territorio per le specialità presenti. Sede di Ospedale di Comunità”, nessun cenno alle attività di “elezione”, come, invece, è descritto per altri ospedali liguri. Ansaldi durante la conferenza, secondo i resoconti giornalistici, sembra aver delineato un ospedale per “elezione” e per emergenza – urgenza; insomma, niente di più caotico, il piano descrive una funzione, in conferenza i funzionari regionali un’altra, nella realtà l’ospedale di Sarzana è in stato di riduzioni drastiche di funzioni, nel piano non ci sonno cenni al ripristino di attività dismesse o allo sviluppo di nuove. Non sono, nel piano, descritte le interazioni tra l’Ospedale S. Andrea e quello sarzanese così come verrà organizzata la transizione del vecchio S. Andrea al nuovo, come sarà da allora il nuovo ruolo del S. Bartolomeo e neanche quale compito può giocare quest’ultimo, già da adesso, nel supporto alla pessima situazione logistica e funzionale del vecchio S. Andrea. Sempre dai resoconti giornalistici, la Sindaca Ponzanelli ha elogiato il Piano e non sembra essersi curata delle discrepanze rilevate da molti, come da noi descritte; per lei sempre tutto a posto. Infine, abbiamo avuto notizia della programmazione dell’attuazione di due Case di Comunità (Sarzana e Luni), un Ospedale di Comunità, una Centrale Operativa Territoriale ed un Punto Unico di Accesso, i cui tempi di realizzazione, di funzionamento e di dotazione di personale sono ignoti, o meglio a noi sconosciuti. Per le ragioni di cui sopra, visto la debolezza con cui la Sindaca Ponzanelli si pone di fronte alle autorità sanitarie regionali, investiremo del problema, con immediatezza, il Consiglio Comunale e, in ogni caso, daremo adito a manifestazioni pubbliche per la salvaguardia e lo sviluppo del servizio sanitario pubblico nella nostra città e nel distretto sociosanitario della Val di Magra”.

Gruppo Consigliare PD Sarzana

Gruppo Consigliare Sarzana Protagonista

