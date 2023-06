Dalla Rari Nantes Camogli 1914

10. Un numero che ritorna con insistenza. 10 come gli anni di astinenza dalla serie A1, e 10, come gli anni che sono trascorsi dall’ultima partita di Cristian Gandini con la calotta bianconera. Nella vita, però, tutto torna e allora ecco che, meno di due settimane dopo la promozione in A1, la società annuncia il secondo colpo di mercato, riportando il Mago alla Giuva.

