Pesca in città/ Caldo ed esiguo livello dell’Entella limitano le catture

Il “Pesca i città” sorprende anche quando i muggini non collaborano, peccato perché le aspettative erano alte dopo la precedente prova del 4 giugno, ma l’improvviso clima estivo con picchi da 30/35°C, la scarsa portata idrica dell’Entella e l’esigua profondità, hanno determinato un ridotto numero di catture, anche se sono usciti pesci di taglia abbondante.

Peccato, perché Fima e lo sponsor Garbolino anche questa domenica 18 giugno, puntavano a dare spettacolo, specie dopo le prove in settimana, se lo aspettava anche il grande pubblico che passava sul lungo Entella per godersi la frescura della sera. Orario di gara tardo pomeriggio, studiato proprio per sopperire all’afa, pescando in penombra, intuito che ha permesso almeno di veder qualche gigante in canna….

