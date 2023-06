Piano di bacino, Gruppo Pd: “Toti scarica tutto sui Comuni, che non hanno abbastanza personale”

Il nuovo regolamento della Regione Liguria sui Piani di bacino per la gestione delle aree esondabili solleva numerose criticità, dopo aver incassato il no delle associazioni ambientaliste, delle professioni e le perplessità dei Comuni, la Giunta continua ad andare avanti con un documento che rischia di aumentare il rischio idrogeologico sul nostro territorio ed è basato su osservazioni storiche sul cambiamento climatico ferme a 30 anni fa. Serve una legge regionale contro il consumo del suolo, un piano di intervento di messa in sicurezza dei versanti e il sostegno agli enti locali per attuarlo.

“Ancora una volta la Giunta regionale dimostra di essere sorda alle richieste e alle osservazioni dei Comuni. E decide di approvare il nuovo regolamento sui piani di bacino senza ascoltare i timori sollevati dai territori e sottovaluta i pericoli di costruire su quelle aree inondabili definite a basso rischio. Delle tre pagine di osservazioni presentate, in alcuni casi dei veri e propri emendamenti, non c’è nessuna traccia nel regolamento che andrà in votazione in commissione giovedì. Le amministrazioni comunali temono quanto è previsto nella nuova norma, in particolare il passaggio delle competenze dalla Regione ai singoli comuni. Con quale personale i Comuni potranno verificare – prima di rilasciare le autorizzazioni – la conformità dell’opera secondo il nuovo regolamento? La Giunta regionale non sa che non ci sono né le competenze né le risorse per farlo? Non è appesantendo gli Enti Locali e permettendo la realizzazione di piccoli interventi in alcune aree che si risolvono i problemi. La Regione deve predisporre e realizzare un piano di intervento per la messa in sicurezza del territorio riducendo le zone a rischio alluvione. Questa è la vera priorità, che metterebbe i comuni nelle condizioni di disegnare il futuro delle proprie comunità”, propone il consigliere regionale e presidente Commissione ambiente Davide Natale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com