“Platek: programmazione e serietà”, lo striscione degli ultras al Ferdeghini

Uno striscione firmato dagli ultras della Curva Ferrovia è comparso quest’oggi di fronte al centro sportivo Ferdeghini, sede dello Spezia Calcio. “Platek: programmazione e serietà, questo lo dovete alla città” il messaggio lanciato dai tifosi direttamente alla proprietà americana del club, a poco più di una settimana dalla retrocessione in serie B. Un chiaro segnale di attesa per quelli che saranno i prossimi passi e una scelta delle parole ben precisa: non si chiede di vincere, ma di programmare seriamente.

Un’attesa che dovrebbe sciogliersi nei prossimi giorni. Il primo passo sarà la scelta del nuovo allenatore, con il domino delle panchine che attende solo la tagliola delle iscrizioni (domani scadono i termini) per avviarsi. Di conseguenza lo Entro il termine della prima settimana di luglio, quando vi sarà il raduno in città in vista del ritiro a Santa Cristina Valgardena, arriveranno poi la nuova maglia targata Kappa, il via al cantiere della nuova tribuna del Picco e il disvelamento del progetto del nuovo stadio da 12.094 posti. Chiaramente partirà anche il calciomercato, in uscita e in entrata, che sarà una cartina di tornasole delle ambizioni a breve e medio termine.

