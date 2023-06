Riva Trigoso: il 21 giugno con “Yoga fra sabbia, cielo e mare” (18.30-23)

Da Anna Merione

“Yoga tra sabbia, cielo e mare” – sesta edizione. E’ una manifestazione gratuita aperta a tutti: 21 giugno a Sestri Levante.

Nel dicembre 2014 il segretario generale delle Nazioni Unite, il coreano Ban Ki-moon, ha istituito la giornata mondiale dello yoga, accogliendo la richiesta del Primo Ministro Indiano Narendra Modi, un’appassionato di yoga. Il prossimo 21 giugno si festeggerà in 170 Paesi, Italia inclusa l’International Day of Yoga.

Ritorna l’evento “Yoga fra sabbia, cielo e mare” organizzato dall’associazione “Arci-Un Granello di Sale” a Riva Trigoso, in collaborazione con le associazioni “Il Gabbiano Yoga” e l’”Osservatorio Raffaelli”.

Dalle ore 18.30 alle ore 23 circa si alterneranno pratiche di Yoga per adulti, shiatsu e con i sassi verrà realizzato un mandala sulla sabbia.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

