Sampdoria, calciomercato sotto l’ombrellone

Genova. Le voci che circolano in rete in questo week end, parlano del quasi certo svincolo di Filip Đuričić, destinato a tornare in Grecia (a tempi delle giovanili aveva giocato nell’Olympiakos), per giocare con gli ateniesi del Panathinaikos (dopo le esperienze in Serbia, Olanda, Portogallo, Germania, Inghilterra e Belgio), mentre si segnala il pressing di Ranieri su Manolo Gabbiadini (peraltro anche lui nel mirino di un team greco, il Paok Salonicco) e Tommaso Augello, fra i pochi che hanno provato a salvarsi dal naufragio dello scorso campionato.

Bartosz Bereszyński è contattato dalla Fiorentina, che vorrebbe portare il giocatore polacco alla corte di Vincenzo Italiano), in quanto ultimamente ha dato il meglio di sé, più con la sua Nazionale, che non con la Sampdoria o il Napoli.

» leggi tutto su www.genova24.it